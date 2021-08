Non girerei mai un Guardiani della Galassia vietato ai minori, non sarebbe nella sua natura. È per le famiglie e piace anche ai più vecchi. È un po’ come una fiaba, ed è giusto che sia così. Suicide Squad è molto diverso così come la sua posta in gioco.

Dopo aver girato un film violento a briglia sciolta come, unvietato ai minori sarebbe mai possibile? Per James Gunn non c’è verso, come raccontato a Collider

Ha poi aggiunto:

Al contempo, se dovessi dirigere un film di Shazam, cosa che non farò, non credo che sarebbe vietato, ma sarebbe un PG-13. Se mi toccasse Deadpool, invece sì. Quindi dipende dal progetto, perché tutto cambia in base al pubblico di riferimento. Io amo i film PG-13 e quelli vietati, mi stanno bene entrambi.

Vi ricordiamo che durante l’Investor Day della Disney (tutti i dettagli), la divisione cinematografica della Casa delle Idee ha annunciato i vari progetti in cantiere fra cinema e TV. In tema Guardiani della Galassia è stato spiegato che, durante le riprese del terzo film, verrà girato anche uno Speciale di Natale scritto e diretto da James Gunn, che verrà proposto su Disney+ a Natale 2022, ovvero poco prima dell’uscita del film al cinema, prevista per il 5 maggio 2023.