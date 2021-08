In una lunga chiacchierata di un’ora trae i giornalisti (c’eravamo anche noi!) il regista si è lasciato andare sui suoi desideri. Ha spiegato di essere da sempre una fan delle property DC e di avere desiderato da tempo di portare sul grande schermo gli assurdi personaggi cattivissimi e di “serie B” che possiamo ammirare finalmente sul grande schermo.

Questo desiderio deriva da un periodo ben lontano nel tempo. Ovvero quando James Gunn era ancora un regista indipendente, noto solo al piccolo gruppo di appassionati e ben distante dalle grazie di Hollywood. Leggeva i fumetti e si immaginava di dare vita alla scalcagnata squadra. Anche se non sapeva come fare. Non lo ammette, ma ci viene da pensare che Super – Attento crimine!!! sia nato proprio da quel tipo di ispirazione. Quella dei fumetti secondari, più liberi e violenti, ma anche intrisi di umorismo e coloratissimi!

Ancora prima di fare i Guardiani della Galassia volevo fare il film sulla Suicide Squad (era il 2010 circa). Pensavo a come farlo accadere e se mai ci sarei riuscito. Poi, mentre ero alla Marvel, è venuto fuori il progetto DC per il film. Ho pensato subito “avrei voluto moltissimo farlo io” e la stessa cosa con Shazam!, dato che erano i miei due film che sognavo da sempre.

Stupisce non poco la passione di Gunn per Shazam e viene da chiedersi come sarebbe stato il film da lui gestito. Sicuramente ben diverso da quello che conosciamo bene, ma non da meno è un’idea affascinante.

Ma quale sarebbe stata la trama iniziale del film sulla Suicide Squad? Ci viene data risposta più avanti nell’intervista. Al regista è stato chiesto quale supereroe DC avrebbe messo contro i suoi supervillain se avesse potuto pescare dal mazzo a suo piacimento. James Gunn ha ammesso così che nella sua prima idea avrebbe voluto proprio farli combattere con Superman. Ma la decisione di fare un sequel su l’Uomo d’Acciaio è in capo a Warner, ha detto scherzando. Perciò ha optato per la trama più limitata e meno interconnessa con l’universo DC. Questa la sua risposta:

Ti dirò, un’idea era di vedere Superman combattere la Suicide Squad. Era fuori controllo o manipolato da qualcuno… Non sa cosa sta succedendo e quindi dovevano prendere il gruppo di supervillain per eliminarlo.

Una proposta di sceneggiatura che, fino a qualche anno fa sembrava improbabile. Oggi invece il regista è coccolato dalla Warner, la quale gli aveva anche proposto un film su Superman, e l’ipotesi non sembra più così lontana.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!