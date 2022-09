Jean-Luc Godard è morto oggi a Parigi: la notizia è stata diffusa da Liberation, aveva 91 anni.

Gordard è stato uno dei più grandi e influenti registi di tutti i tempi, fra i principali esponenti della Nouvelle Vague. Nella sua lungbissima carriera è stato critico, regista, sceneggiatore, montatore e ha ricevuto riconoscimenti come il Leone d’Oro nel 1984 e l’Oscar alla carriera nel 2011.

Nato a parigi nel 1930 da una famiglia di origine svizzera, Godard ha studiato alla Sorbona diplomandosi in Etnologia nel 1949. Nel frattempo aveva iniziato a frequentare i numerosi cineclub nati dopo la guerra, conoscendo il critico André Bazin e registi come François Truffaut, Claude Chabrol e Jacques Rivette, e iniziando a scrivere di cinema su riviste tra cui poi il fondamentale Cahiers du Cinema di Bazin. Alla fine degli anni cinquanta inizia anche a dirigere una serie di cortometraggi, ma è grazie a un’idea messa da parte dall’amico Truffaut che realizza (con il suo aiuto) il suo primo lungometraggio: Fino all’ultimo respiro, girato per le strade di Parigi nel 1959, diventa un vero e proprio manifesto della Novelle Vague e viene premiato a Berlino per la miglior regia, rendendo poi il protagonista Jean Paul Belmondo una vera star.

Negli anni sessanta Jean-Luc Godard dirige pellicole seminali come Le Petit Soldad, La donna è donna, Il disprezzo, Bande à part, Agente Lemmy Caution: missione Alphaville, Il maschio e la femmina, Una storia americana, Due o tre cose che so di lei. La sua carriera prosegue negli anni settanta e ottanta con un gran numero di film o partecipazioni a film (nel 1983 vince il Leone d’Oro con Prénom Carmen), rallentando poi negli anni novanta e duemila. In particolare, nel 2001 Éloge de l’amour viene selezionato a Cannes, mentre nel 2010 esce Film socialisme in occasione dell’Oscar onorario (che però non ritira). Nel 2014 Addio al linguaggio vince il gran premio della giuria a Cannes, mentre Le livre d’image nel 2018 vince una palma d’oro speciale.

A breve vi proporremo un omaggio nei confronti del grande regista. Giovedì a partire dalle ore 17.00 dedicheremo la puntata di Cinema e Serie TV con Nonno Alò su Twitch proprio alla sua filmografia e al suo ruolo nella storia del cinema. Seguiteci!