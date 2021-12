GUARDA ANCHE – Hawkeye: ecco le easter egg e le teorie dopo il quarto episodio

I contributi die Hailee Steinfeld per la promozione della nuova serie Marvel Studios Hawkeye ( ecco la nostra recensione del quarto episodio ) continuano ad arrivare online con una certa regolarità.

Recentemente, GQ ha proposto su YouTube un video in cui Jeremy Renner, l’interprete di Clint Barton / Occhio di Falco, analizza i ruoli più importanti e iconici della sua carriera che comprende, ovviamente, anche i blockbuster Marvel. Nel corso del filmato, la star spiega che, spesso e volentieri, quando lavora ai grandi kolossal facenti parte dell’Universo Cinematografico della Marvel, è molto complicato, per lui, capire quale potrà essere l’aspetto, il look finale di un film la cui realizzazione prevede l’impiego di green screen e massicci effetti speciali da aggiungere digitalmente in fase di post-produzione.

L’attore spiega:

Sai, è tutto molto differente. Nei Segreti di Wind River so già, mentre ci lavoro, quale sarà l’aspetto finale della pellicola. Invece, con quelli dell’Universo Marvel, non ho davvero idea. Ho zero indizi. Cioè, è chiaro, posso saperlo se stiamo lavorando a una scena in un laboratorio o una roba del genere. Ma non quando non conosco l’aspetto del fondale o quale saranno le effettive fattezze di Hulk. È completamente differente.

Poi, parlando del percorso fatto con i suoi colleghi Avengers nel franchise Marvel, Jeremy Renner aggiunge:

Prima di tutto è stata un’esperienza meravigliosa. Ho avuto cinque amici straordinari, abbiamo condiviso un’esperienza molto simile, tanto dal punto di vista personale quanto cinematografico. Abbiamo condiviso davvero molto. E il bello di questa cosa sta tutto in questa esperienza collettiva. È una cosa molto bella.

