Dieci anni fa usciva nelle sale John Carter (LEGGI IL NOSTRO SPECIALE), film con protagonista Taylor Kitsch, all’epoca flop clamoroso al botteghino: circa 280 milioni di incasso globale a fronte di 250 milioni di budget (escluse le spese di marketing).

A distanza di tempo, l’attore riflette su cosa ha imparato da quella esperienza e sul suo rapporto col film:

Sono sempre lusingato [dal sostegno mostrato]. Mi ha fatto capire che ho imparato moltissimo da quel film. Ho ancora ottimi rapporti con quel lungometraggio, il che la dice lunga. Non ho alcun rancore, ho imparato molto. E ho fatto dei passi da gigante dal punto di vista personale e professionale. All’epoca mi ha fatto male, ovviamente, ma col senno di poi non cambierei nulla, a dire il vero. È quello che è, tutti abbiamo quei momenti… È divertente quando le persone si fermano e parlano di John Carter e dei loro figli, lo guardano con i loro figli e così via. Ecco a cosa serviva, sai, era divertente.