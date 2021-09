ha di recente parlato con Comicbook di, commedia arrivata il 31 agosto su Star (Disney+), che avrà un sequel.

L’attore ha parlato del rapporto tra commedia e WWE, citando anche Jackie Chan come punto di riferimento:

Il mio obiettivo è che il pubblico apprezzi quello che facciamo e spesso per valicare ogni barriera culturale o linguistica, bisogna far finta di essere in un film muto. Molte commedie che fanno centro sono commedie che hanno momenti di fantastico umorismo fisico. Uno dei più grandi narratori comici d’azione della nostra generazione, Jackie Chan, è stato in grado di prendere le scene di arti marziali e aggiungere umorismo. È diventato un’icona facendo molto e dicendo molto poco.

Ha poi aggiunto:

Uno dei motivi per cui la WWE è stata abbracciata dal pubblico di tutto il mondo è che non c’è bisogno di capire quello che sto dicendo. Guardi quello che faccio e poi decidi se ti piace o no. […] Mi piace la commedia fisica perché, prima di tutto, è una cosa di cui sono capace, e poi perché raggiunge più persone. Quando raggiungi più persone, fai ridere più persone.

Diretto da Clay Tarver (Silicon Valley), Gli amici delle vacanze è stato scritto da Tom Mullen & Tim Mullen, Clay Tarver e Jonathan Goldstein & John Francis Daley. Ecco la sinossi:

In questa commedia irriverente, i morigerati Marcus ed Emily (Lil Rel Howery, Yvonne Orji) fanno amicizia in un resort in Messico con Ron e Kyla (John Cena, Meredith Hagner), festaioli e sempre alla ricerca di nuove emozioni. Lasciandosi trasportare dal momento, la coppia solitamente rigorosa vive una settimana di divertimento disinibito e sregolatezza con i loro nuovi “amici delle vacanze”. Mesi dopo la loro vacanza fuori dagli schemi, Marcus ed Emily rimangono sconvolti quando Ron e Kyla si presentano senza invito al loro matrimonio, creando il caos e dimostrando che ciò che accade in vacanza, non necessariamente rimane in vacanza.

