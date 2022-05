Continua il processo che vedeaccusare Amber Heard di diffamazione: oggi la testimonianza dell’agente Jack Whigham ha portato alla luce altri dettagli sul coinvolgimento dell’attore in, film che non è più andato in porto dopo l’uscita dell’editoriale scritto da Heard sul Washington Post nel dicembre 2018.

Whigham, che ha rappresentato Depp prima alla CAA e poi a Range Media Partners, ha testimoniato che l’editoriale ha avuto un impatto “catastrofico” sulla carriera di Depp. L’agente ha iniziato a lavorare per Depp nell’ottobre 2016, e ha spiegato che per tutto il 2017 l’attore ha lavorato regolarmente, percependo 8 milioni di dollari per City of Lies, 10 milioni per Assassinio sull’Orient Express e 13.5 milioni di dollari per Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald. Inoltre, ha siglato un contratto da 22.5 milioni di dollari per Pirati dei Caraibi 6.

Nell’autunno del 2018 ha guadagnato 1 milione di dollari per il film indipendente Waiting for the Barbarians, e avrebbe dovuto ricevere 3 milioni di dollari per Il caso Minamata, un altro film indipendente. L’uscita dell’editoriale ha reso molto difficile trovare dei finanziamenti per Minamata, e l’attore ha dovuto rinunciare al compenso per salvare il film. Da allora non è più comparso in una pellicola, e per quanto riguarda Pirati dei Caraibi 6:

Nell’autunno del 2018 le cose avevano iniziato a peggiorare con la Disney. Ma io e Jerry Bruckheimer abbiamo insistito il più possibile perché il film venisse fatto, e avevamo delle speranze. All’inizio del 2019, è diventato chiaro per me che la Disney aveva deciso di andare in un’altra direzione.

Secondo l’agente, c’era una differenza tra l’editoriale di Heard e gli altri articoli usciti fino a quel momento:

Quel pezzo conteneva un racconto in prima persona da parte di una vittima. È diventata una campana a morto, una catastrofe per Mr. Depp nella comunità di Hollywood. […] Dopo l’uscita del pezzo è diventato impossibile fargli ottenere una parte in un film prodotto da un grande studio di Hollywood.

Il processo è entrato nella sua quarta settimana. A breve, anche Heard porterà i suoi testimoni.