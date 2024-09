Johnny Depp torna ad essere Jack Sparrow per i bambini malati dell’ospedale di San Sebastián: il commovente video

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 27 settembre alle 12:00

Mentre si trova a San Sebastián in occasione l’omonimo festival del cinema - dove presenta il suo Modi - Johnny Depp ha fatto una sorpresa ai bambini dell’ospedale locale e a tutti i suoi fan, tornando, per la prima volta dopo anni, nei panni di Jack Sparrow, per una missione davvero speciale.

Da parte di tutto lo staff dell’Ospedale Universitario di Donostia, vorremmo esprimere la nostra più immensa gratitudine a Johnny Depp per averci dedicato il suo tempo, il suo supporto e le sue energie e anche al San Sebastian Film Festival per averci aiutato nell’organizzare la visita

Depp, come riportato dall’account ufficiale dell’Ospedale Universitario di Donostia, ha fatto visita ai reparti di pediatria e oncologia, tornando a indossare costume, trucco e parrucca del buon Capitan Jack per portare un sorriso ai bambini lì ricoverati… senza mai uscire dal personaggio:

Potete vedere altre foto, e un dolcissimo e divertente video, qui di seguito, sempre su Twitter:

Vi ricordiamo che Johnny Depp si trova a San Sebastián per promuovere il suo, suo ritorno alla regia dopo 27 anni e che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma, dove Depp riceverà il premio alla carriera ( qui maggiori dettagli ).

Nel film, incentrato sulla vita del celebre artista Amedeo Modigliani, troveremo Luisa Ranieri, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland, Stephen Graham e Al Pacino.