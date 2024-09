Johnny Depp riceverà il premio alla carriera alla Festa di Roma, dove presenterà il suo "Modi"

Pubblicazione: 20 settembre alle 13:55

È di pochi minuti fa la notizia che nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma sarà presentato Modi - Tre giorni sulle ali della follia, il film che segna il ritorno alla regia di Johnny Depp a venticinque anni anni dal suo debutto dietro la macchina da presa con Il coraggioso.

Nel film firmato da Depp a prestare il volto all’omonimo protagonista troviamo Riccardo Scamarcio, in compagnia di Luisa Ranieri e di un cast internazionale composto da Antonia Desplat (The French Dispatch, Operation Finale), Bruno Gouery (Emily in Paris, The White Lotus), Ryan McParland (Kissing Candice, Halo), Stephen Graham (Gangs of New York, This is England) e Al Pacino.

Modi - La trama del film diretto da Johnny Depp

Settantadue ore nella vita dell'artista bohémien Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio) - “Modi” per gli amici - in cui si susseguono un vortice di eventi nella Parigi del 1916, dilaniata dalla guerra. In fuga dalla polizia, il desiderio di Modi di porre fine alla sua carriera e abbandonare la città è ostacolato dai suoi colleghi Maurice Utrillo (Bruno Gouery) e Chaim Soutine (Ryan McParland) e dalla sua musa Beatrice Hastings (Antonia Desplat). Modi chiede così consiglio al suo amico e mercante d'arte Leopold Zborowski (Stephen Graham). Tuttavia, dopo una notte di allucinazioni, il caos nella mente di Modi raggiunge il culmine quando si trova di fronte a un collezionista americano, Maurice Gangnat (Al Pacino), che ha il potere di cambiare la sua vita.