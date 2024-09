Fino alla fine: l'adrenalinico trailer del nuovo film di Gabriele Muccino

Pubblicazione: 20 settembre alle 14:38

Tra i grandi protagonisti della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma ci sarà Gabriele Muccino con il suo nuovo film, Fino alla fine, che verrà presentato in anteprima nella sezione Grand Public per poi uscire nei cinema di tutta Italia il 31 ottobre.

Il film, una storia d’amore che diventa un thriller adrenalinico, si mostra oggi in un trailer dal taglio decisamente action: potete vederlo qui sopra!

Scritto da Gabriele Muccino con Paolo Costella, Fino alla fine è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema, in associazione con Adler e con Ela Film, e verrà distribuito da 01 Distribution. Nel presentare il trailer, Muccino spiega che "La protagonista Sophie, ventenne, americana, di passaggio a Palermo con la sorella, incarna una forza vitale indomabile che, dopo aver vissuto a lungo in uno stato di prigione emotiva, sceglie, incontrando un gruppo di giovani siciliani, di uscire dal proprio bozzolo e tuffarsi nella vita sfidando sé stessa e il mondo. Il suo è un viaggio di iniziazione per vivere senza rimpianti, scoprire l’ignoto e accettare il cambiamento come forza necessaria, anche insidiosa ma comunque fondamentale se si vuole vivere davvero fino in fondo. Fino alla fine".

Fino alla fine: trama

Sophie è interpretata da, mentre nel cast compaiono anche

"FINO ALLA FINE" racconta la storia di Sophie, una giovane americana di vent'anni in vacanza a Palermo con la sorella. Quando sta per tornare in California, nelle ultime 24 ore del suo soggiorno in Sicilia, incontra Giulio e il suo gruppo di amici. Saranno proprio queste 24 ore a cambiare per sempre il corso della sua vita. Sophie scoprirà che la vita è fatta di scelte e quelle che farà la porteranno a camminare sull'orlo del baratro, trasformando una semplice storia d'amore in una di sopravvivenza, riscatto e pura adrenalina. Questo gruppo di ventenni, ancora inesperti nel maneggiare la vita, scopriranno quanto sia facile commettere errori.