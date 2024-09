The Bad Guy 2: Stefano Accorsi nel cast degli episodi che verranno presentati alla Festa del Cinema di Roma

Pubblicazione: 23 settembre alle 16:37

Prime Video ha annunciato che i primi due episodi della stagione 2 della serie Original italiana The Bad Guy saranno presentati in anteprima nella categoria "Serie" di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (16 - 27 ottobre) e tra gli interpreti ci sarà anche Stefano Accorsi.

Lo show tornerà con le puntate inedite in streaming dal 5 dicembre. The Bad Guy è diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana ed interpretata da Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania e ancora Fabrizio Ferracane, Carolina Crescentini, Aldo Baglio, Alessandro Lui, Antonio Zavatteri, Guia Jelo, Bebo Storti, Gianfelice Imparato e Francesco Zenzola.

La prima stagione ha raccontato l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), integerrimo pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” che è stato ingiustamente accusato di essere.

Scopri i titoli che verranno presentati all'evento: / Festa del Cinema di Roma 2024: il programma completo

Cosa racconteranno i nuovi episodi

La seconda stagione si gioca sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti lo vorrebbero: Nino, Luvi, il Maggiore Testanuda, Teresa, Leonarda. L’archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene.

Fonte / Prime Video

The Bad Guy - Seconda stagione è creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serinoe Giuseppe G. Stasi, e scritta da Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti, Giordana Mari, Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi; prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri di Indigo Film in co-produzione con Amazon MGM Studios, in associazione con il distributore internazionale FIFTH SEASON e in collaborazione con Rai Cinema.