Dall’Hollywood Reporter giunge notizia che Lady Gaga sarebbe in trattative iniziali per recitare in Joker 2, sequel del film con Joaquin Phoenix diretto da Todd Phillips.

Il ruolo che sarebbe stato offerto all’attrice e cantante, come già suggeriva il titolo apparso sulla sceneggiatura svelata dal regista, è quello di Harley Quinn, già interpretato da Margot Robbie in altri film dell’universo DC.

Aiuterebbe decisamente scritturare qualcuno come Lady Gaga perché a quanto pare, stando alle fonti del Reporter, il sequel sarà anche un musical.

Il giornale aggiunge che sebbene Phoenix sia stato ritratto mentre leggeva la sceneggiatura nell’annuncio del seguito, il suo contratto non è stato ancora firmato alla luce di ulteriori negoziazioni in corso.

