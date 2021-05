La notizia è sommersa in un lungo speciale che l’Hollywood Reporter ha dedicato alla “power list” degli avvocati più influenti dell’industria dell’intrattenimento ma, a quanto pare, la notizia che era nell’aria da quandodi Todd Phillips ha trionfato al Festival di Venezia, ovvero sia l’arrivo di un sequel, comincia ad avere dei contorni più delineati.

Il sito, nel paragrafo su Warren Dern dello studio Sloane Offer Weber & Dern, scrive che Todd Phillips ha raggiunto un accordo – la Warner non viene citata espressamente, ma è implicito che sia l’altra parte in causa – per co-sceneggiare il prossimo capitolo di Joker. A questo punto è lecito attendere qualche aggiornamento ulteriore in merito nei prossimo mesi.

Joker, la sinossi ufficiale:

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico cattivo, ed è un film autonomo originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

