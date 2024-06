Recentemente, Jon Hamm ha concesso una lunga intervista a THR, dove ha avuto modo di riflettere a 360° su se stesso e sulla sua carriera. L’attore in particolare racconta cosa lo ha guidato nelle sue scelte professionali dopo la fine dell’iconica serie Mad Men:

I pensieri: “Sarà divertente? Sarà qualcosa che voglio guardare?“. Ad esempio Le spie della porta accanto o Prendimi!, che non sono film che faranno parlare di sé come di un grande successo cinematografico, ma ho avuto modo di lavorare con alcune delle persone più divertenti del pianeta e mi sono divertito. E questo è il processo decisionale. Ovviamente, ero da poco single, sobrio e non sobrio, quindi tutte queste cose stavano accadendo anche nella mia vita, e il lavoro era un faro per me.

L’attore poi ricorda quando, durante un evento della stagione dei premi, ha incontrato Matt Damon, che…

…Ha detto: “Voglio conoscere il tizio che prenderà le mie parti“. E così pensi: “Anche Matt Damon capisce che si tratta di un business generazionale“. È difficile. È f*ttutamente difficile. In un certo senso, mi sono ritrovato a pensare: “È questo che vuoi? Vuoi essere Ben Affleck?“. Ho lavorato con Ben in The Town e mi sono detto: ” È un certo percorso, ma non so se lo voglio“. Amo Ben, è un attore e un regista meraviglioso, ma pensavo: “Non so se fa per me“. Volevo fare cose diverse invece di essere solo un protagonista, qualunque cosa sia. Non so quanto sarebbe stata diversa la mia carriera, ma so che non è stata quella del protagonista tradizionale. Forse perché sono un po’ più eccentrico. So che sembra che io debba essere quel tipo di uomo…

Sentendo queste parole, l’intervistatore gli chiede allora conferma del fatto che, tra i ruoli rifiutati, alcuni siano di supereroi:

Sì. E non è che mi hanno detto: “Vogliamo che tu sia Iron Man“. Ma ci sono state molte conversazioni, e io ne faccio ancora parte. Parlo con i dirigenti della Marvel e della DC. E sono un nerd dei fumetti. Quindi, vedremo. Anche questa parte dell’industria sta cambiando.

Tra questi, anche Lanterna Verde?

Non volevo assolutamente farlo. Ma mi sono proposto per un paio di parti dell’universo Marvel, non voglio dire esattamente quali, ma era una parte di un fumetto che mi piaceva molto. Ho chiesto: “Farete questa storia?“. E loro: “Sì, ci stiamo pensando“. E io: “Bene. Dovrei essere io“. Quindi forse si farà. Ma guardo alla carriera di uno come Jeff Goldblum [interprete del Gran Maestro in Thor: Ragnarock, ndr.] – e conosco un po’ Jeff, avevamo lo stesso terapista – e penso: “Che bello poter fare tutte le cose che ha fatto lui“. Ha avuto la sua fase da protagonista, fa i film Marvel e ruba la scena, poi fa le pubblicità ed è divertentissimo. Lo vedo in giro ed è felice. Quindi, consapevolmente o meno, sto modellando la mia vita in modo che sia così: varia, felice e soddisfatta.

Infine, Hamm anticipa un suo ritorno nella serie The Morning Show, dove è apparso nella stagione 3:

Credo che tornerò. È una questione di programmazione, ma il mio pensiero era: “Non riportatemi indietro solo per riportarmi indietro. Riportami indietro per far progredire la storia in qualche modo“. E credo che abbiano trovato un modo per farlo.

Cosa ne pensate delle parole di Jon Hamm? Lasciate un commento!

