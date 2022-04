Anche, come Michael Bay , ha avuto modo di ricordare il lavoro fatto con, nello specifico la collaborazione in Looper – In fuga dal passato, il thriller sci-fi del 2012 scritto e diretto da

In Looper – In fuga dal futuro, Joseph Gordon-Levitt interpreta Joe, un killer su commissione che lavora in un mondo in cui esistono i viaggi nel tempo anche se sono illegali e accessibili solo per mezzo del mercato nero. Il suo compito? Eliminare le persone che vengono spedite indietro nel tempo dal futuro, in maniera tale da non lasciare traccia del crimine fatto. Il problema comincia quando la prossima vittima del Joe di Joseph Gordon-Levitt è il Joe del futuro interpretato da Bruce Willis.

Con Vanity Fair, l’attore ha raccontato un aneddoto sulla lavorazione della pellicola relativo, nello specifico, a un peculiare complimento ricevuto proprio dall’illustre collega:

Ho avuto un vero e proprio momento di conferma. C’era questa scena più avanti nel film in cui ci urlavamo addosso. Non so se Bruce lo fece di proposito o involontariamente, ma mi ha fatto il più grande complimento che potesse farmi. È successo subito dopo che hanno dato il taglia alla scena, si stava voltando e tornando al suo marchio, non me l’ha neanche detto in modo diretto, ma sostanzialmente lo stava dicendo a sé stesso “Mi assomiglia davvero”, io mi sono girato su me stesso e mi sono detto “Ca**o sì!”. Conoscendolo, credo davvero che si sia trattato del suo modo ultra generoso di farmi un complimento ed è stato molto gentile a farlo in quella maniera.

Nel cast di Looper – In fuga dal futuro, oltre ai già citati Joseph Gordon-Levitt e Bruce Willis troviamo anche Emily Blunt, Jeff Daniels, Paul Dano, Piper Perabo, Noah Segan, Pierce Gagnon, Summer Qing, Tracie Thomas e Garret Dillahunt.

