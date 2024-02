Dopo anni di calma piatta e ruoli di certo non memorabili nel corso degli anni novanta dello scorso millennio, la carriera di Josh Brolin è stata rilanciata dai fratelli Coen con Non è un paese per vecchi, ma questo non vuol dire che il lasso di tempo che va da quella pellicola al recentissimo Dune 2 non sia stato caratterizzato da qualche passi falso come Jonah Hex, adattamento per il grande schermo dell’omonimo fumetto uscito nel 2010 e rivelatosi un insuccesso di pubblico e critica.

Ospite del popolare format video di GQ in cui un attore – o attrice – ripercorre i ruoli più iconici della sua carriera, parlando di Jonah Hex Josh Brolin ha spiegato che non smetterà mai e poi mai di parlare male di quel film, ammettendo però di voler ritrattare le critiche fatte al regista Jimmy Hayward che, di recente, ha attraversato serissimi problemi di salute.

Dice l’attore:

Non smetterò mai lanciare me*da addosso a Jonah Hex, perché è stato davvero un film di me*da!

Brolin in passato aveva criticato l’inesperienza del regista Jimmy Hayward e la sua incapacità nel rendere giustizia al personaggio dei fumetti alla base del film. Poi però i due si sono incontrati poco tempo fa e il filmmaker si è personalmente scusato con l’attore per il tonfo di Jonah Hex. Il regista gli ha anche raccontato delle molteplici ricostruzioni facciali a cui è stato sottoposto a causa di un cancro osseo. Pertanto, anche se l’attore è ancora deluso dal lungometraggio, aggiunge che:

Questa cosa mi ha ricordato che non puoi continuare a gettare me*da addosso a qualcuno. Non oso immaginare cosa stia succedendo nella sua vita fra ricostruzione facciale totale e tutto il pacchetto.

