Comincia ad arricchirsi il cast del nuovo film di Clint Eastwood, che sarà l’ultimo per il leggendario regista, intitolato Juror No. 2.

Dopo Nicholas Hoult, Zoey Deutch e Toni Collette, oggi apprendiamo grazie a Deadline e THR che altri due attori sono entrati in squadra: Kiefer Sutherland e Gabriel Basso, di recente visto nella serie The Night Agent.

Il lungometraggio dovrebbe raccontare la storia di un giurato in un processo per omicidio, Justin Kemp, che si rende conto di aver causato la morte della vittima e deve affrontare un dilemma morale: manipolare la giuria per salvarsi o rivelare la verità e consegnarsi?

Nicholas Hoult interpreterà il giurato, Deutch sua moglie e Sutherland sarà il suo sponsor alla Alcolisti Anonimi. Gabriel Basso interpreterà l’uomo indagato alla sbarra, mentre Collette sarà la procuratrice distrettuale.

Le riprese dovrebbero cominciare a giugno, dopo che Clint Eastwood avrà avuto modo di festeggiare il suo 93° compleanno il 31 maggio prossimo.

