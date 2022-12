Ke Huy Quan: la star dei Goonies e Indiana Jones riflette sulla sua lunga lontananza dalle scene

Grazie a Everything Everywhere All at Once, la carriera cinematografica di Ke Huy Quan è risorta: prossimamente lo ritroveremo in The Electric State dei fratelli Russo e nella seconda stagione di Loki, la serie TV dei Marvel Studios.

Dopo essere diventato una faccia nota della cinematografia anni ottanta grazie a Indiana Jones e il Tempio Maledetto e a I Goonies, il suo percorso davanti alla macchina da presa si è arenato. Per anni ha continuato a lavorare nel settore dello spettacolo, ma in altri ambiti, non sotto la luce dei riflettori.

In un profilo dedicato da Vanity Fair alla sua rinascita come attore, Ke Huy Quan ha potuto riflettere sulla sua lunga lontananza dalle scene citando anche quello che avveniva spesso e volentieri quando incontrava i fan dei Goonies o Indiana Jones:

La gente veniva da me per dirmi “Oh santo cielo, sei una vera e propria icona!” oppure “Ma come mai non reciti più? Eri così bravo da ragazzino!”. E io rispondevo sempre “No, è un capitolo chiuso, preferisco lavorare dietro alla macchina da presa”. Erano le mie risposte pre-impostate, le ho ripetute talmente tante volte che, alla fine, ci credevo anche io!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Vanity Fair