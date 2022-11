Kevin Bacon parla dell’esperienza “extracorporea” avuta col primo Guardiani della Galassia

Kevin Bacon si appresta a fare il suo ingresso ufficiale nel Marvel Cinematic Universe nei panni di sé stesso in Guardiani della Galassia Holiday Special, lo speciale di Natale diretto da James Gunn in arrivo in streaming su Disney Plus il prossimo 25 novembre.

Se avete visto il trailer uscito qualche giorno fa, avrete notato che Drax e Mantis sono decisi a rapirlo e a portarlo “in regalo” a Star-Lord visto che lui ha una ben nota fissazione con Kevin Bacon e sembra sentire una certa nostalgia della Terra. Durante gli impegni stampa per lo special di Natale, l’attore ha potuto parlare della strana, extracorporea esperienza avuta al cinema con il primo Guardiani della Galassia nel momento in cui ha scoperto che, nel cinecomic dei Marvel Studios, si parlava anche di lui:

Sono andato a vedere il primo Guardiani nel week-end d’apertura. Per prima cosa: sembrava davvero grandioso. Avevo lavorato in passato con James Gunn ed ero davvero curioso di vedere cosa avrebbe fatto con questo folle franchise fumettistico. Ed eccomi qua, tutto solo in un cinema quando, all’improvviso, cominciano a parlare di me. È stata come un’esperienza extracorporea. Specialmente quando… sai, una cosa è se avviene in un classico dramma o in una commedia. Ma questi personaggio stanno proprio in un altro universo, in un altro mondo.