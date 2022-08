Kevin Smith si chiede perché Prey non sia uscito al cinema

Durante uno degli ultimi episodi di Fatman Beyond, Kevin Smith ha parlato di Prey mettendo in discussione la decisione di farlo uscire direttamente in streaming.

Ecco le sue parole:

Se volete guardare Prey, e caz*o se dovete farlo, lo trovate su Hulu per qualche motivo. Ma perché dico io? Allora, voglio parlare usando i toni giusti per evitare che la gente dica: “Smith sputt*na Hulu”. Perciò voglio chiedere… posso scriverlo io il titolo acchiappa-click? “Smith si chiede perché questo film non sia uscito al cinema“. Questo film è stata una delle migliori esperienze cinematografiche mai avute da tanto tempo, questo film sarebbe stato stupendo al cinema. Lo hanno sempre concepito come uscita in esclusiva su Hulu? Non sto criticando nessuno, sono solo curioso, perché questo film, la sua qualità, la narrazione… tutto è stato così cinematografico.

Qualche settimana fa il regista di Prey ha svelato che la decisione di far uscire direttamente il film in streaming (nonostante fosse stato concepito per il grande schermo) è stata presa perché la Disney era desiderosa di distribuire un film di richiamo che fosse in grado di attirare il pubblico su Hulu (ricordiamo che in Italia la pellicola è disponibile su Disney Plus all’interno di Star, a differenza degli Stati Uniti).

Ma non è tutto: in base agli accordi in essere da prima dell’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, se Prey fosse uscito prima al cinema, sarebbe dovuto poi uscire in streaming su HBO Max finendo in mano alla concorrenza come successo con Free Guy, Nightmare Alley, West Side Story e Assassinio sul Nilo. Una cosa che con un brand come Predator la Disney ha voluto evitare.

