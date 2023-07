Kevin Spacey è stato assolto dalle accuse di molestie sessuali nel processo che era in corso ormai da circa un mese nel Regno Unito. L’attore vincitore del premio Oscar, che oggi compie 64 anni, è scoppiato in lacrime al banco degli imputati quando è stato dichiarato non colpevole delle accuse di quattro uomini per nove reati sessuali nel corso di nove anni presso il tribunale di Southwark Crown.

L’attore è stato assolto da nove reati sessuali contro quattro uomini tra i 20 e i 30 anni, tra il 2004 e il 2013. Le giurie hanno respinto le accuse della pubblica accusa che Spacey avrebbe afferrato in modo “aggressivo” tre uomini nelle parti intime, e avrebbe compiuto un atto sessuale su un attore alle prime armi mentre questi era addormentato nel suo appartamento.

Spacey aveva negato fin da subito le accuse, definendole folli e una pugnalata alle spalle, e sostenendo che gli uomini che lo avevano accusato lo facevano per motivi economici. Ha ammesso di aver avuto rapporti consensuali con due dei quattro uomini, e che potrebbe aver fatto “qualcosa di maldestro” verso uno di loro a una festa nei Cotswolds, ma ha respinto categoricamente l’accosa di aver toccato le parti intime di uno di loro in un teatro del West End. Dopo aver sentito la sentenza, si è messo una mano sul petto e ha detto “grazie, grazie” rivolto verso la giuria che era rimasta in camera di consiglio per circa dodici ore.

Fuori dal tribunale, Spacey ha così commentato:

Immagino che molti di voi possano capire che dopo ciò che è accaduto oggi avrò bisogno di tempo per elaborare tutto questo. Ma vorrei dire che sono enormemente grato alla giuria per essersi presa il tempo di esaminare tutte le prove e tutti i fatti, attentamente, prima di prendere questa decisione. E sono umiliato dall’esito di oggi. Voglio anche ringraziare il personale di questo tribunale, la sicurezza e tutti coloro che si sono presi cura di noi ogni singolo giorno, il mio team legale … per essere stati qui ogni giorno. E questo è tutto ciò che ho da dire per il momento. Grazie mille.

L’attore, lo ricordiamo, è stato licenziato dalla serie House of Cards e ha visto la sua carriera azzerarsi negli ultimi anni a causa delle numerose accuse ricevute allo scoppio dell’era #MeToo. Durante il processo Spacey ha chiamato sul banco dei testimoni personalità di spicco come Elton John, il marito David Furnish e il figlio di jack Lemmon.

L’anno scorso l’attore aveva vinto una causa civile da 40 milioni di dollari nello stato di New York intentatagli da Anthony Rapp, che lo accusava di molestie quando i due avevano rispettivamente 26 e 14 anni. Spacey è stato prosciolto per mancanza di prove.

Altre accuse rivoltegli da uomini negli Stati Uniti sono state messe da parte o non sono mai arrivate in tribunale.

Il mese scorso, Spacey aveva rivelato a ZEITmagazine di essere pronto a rilanciare la sua carriera se avesse vinto anche questa battaglia legale: “Ci sono persone, in questo momento, che sono pronte a ingaggiarmi nell’esatto istante in cui venissi prosciolto dalle accuse a Londra”.

Ricordiamo che nel 2021 l’attore ha partecipato alle riprese di L’uomo che disegnò Dio di Franco Nero.

Fonte: Deadline

