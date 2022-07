Kevin Spacey perde il ruolo da protagonista nel film di Gengis Khan dopo le nuove accuse di violenza sessuale

Due mesi fa abbiamo appreso che Kevin Spacey era entrato nel cast del film 1242 – Gateway to the West, ottenendo il primo ruolo di rilievo dallo scandalo che lo aveva coinvolto nel 2017. In questo dramma storico, l’attore avrebbe dovuto interpretare un santone che vive in un castello ungherese e cerca di impedire a uno degli eserciti di Gengis Khan di invadere l’Europa.

Nella giornata di oggi, però, il produttore del film Bill Chamberlain ha rivelato a Variety che l’attore sarà rimpiazzato a seguito delle recenti accuse di violenza sessuale piovutegli addosso nel Regno Unito, risalenti al maggio scorso. Alcune settimane fa, infatti, le autorità britanniche hanno incriminato l’attore contestandogli quattro capi d’accusa, nei confronti di tre uomini non consenzienti. Il processo inizierà il 6 giugno 2023 e dovrebbe durare dalle tre alle quattro settimane.

Diretto da Peter Soos, 1242: Gateway to the West verrà girato il prossimo ottobre in Ungheria e Mongolia, e può contare su un cast composto da Eric Robert, Terence Stamp e Christopher Lambert oltre agli esordienti Genevieve Florence e Jeremy Neumark-Jones. Le trattative per un nuovo attore protagonista sono attualmente in corso.

Vi ricordiamo che Spacey è caduto in disgrazia alla fine del 2017, quando è stato accusato di molestie da una ventina di persone ed è stato rimosso dal cast di House of Cards e dalla direzione artistica del teatro Old Vic. Nel corso degli anni sono state intentate varie cause verso di lui, diverse delle quali sono state interrotte. L’ultimo film con Kevin Spacey nel cast in un ruolo significativo risale al 2018, Billionaire Boys Club. Successivamente ha recitato in una piccola parte nel film L’uomo che disegnò Dio di Franco Nero, uscito nel 2021, mentre, al momento, fa parte del cast del thriller Peter Five Eight, di cui è stato da poco diffuso il primo trailer, che potete vedere qui.

Cosa ne pensate della vicenda di Kevin Spacey e 1242 – Gateway To West ? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

FONTE: Variety