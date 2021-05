è pronto a tornare sullo schermo, e lo farà con un cammeo nel film italiano indipendente, diretto da Franco Nero.

A confermare la notizia sia Variety che ABC News, che hanno provato anche a contattare l’attore pur senza ottenere risposta. Louis Nero, produttore della pellicola, ha spiegato a Variety che Spacey avrà una piccola parte nei panni di un detective della polizia. “Sono molto felice che Kevin abbia accettato di partecipare al mio film,” ha dichiarato Franco Nero, che oltre che regista sarà anche protagonista. “Lo considero un grande attore non vedo l’ora di iniziare a girare”.

Il film, scritto da Lorenzo De Luca, Eugenio Masciari, è così descritto dalla sinossi:

Emanuele è un anziano solo e non vedente, ma con un gran dono: gli basta udire la voce di qualcuno ed è in grado di disegnarne il ritratto a carboncino con una perfezione soprannaturale. Il cieco vive in un palazzo fatiscente di una grigia città, abitato per lo più da immigrati stranieri. Scorbutico e pungente, Emanuele si è costruito nel tempo una corazza di durezza per tirare avanti. Suo unico amico è Salvatore, gestore di un internet-point che tiene per lui i contatti con una clinica giapponese dove stanno sperimentando un microchip quasi fantascientifico che forse potrà restituire la vista anche a quelli come lui. Un giorno nella vita dell’anziano arrivano due immigrate di colore: Maria e sua figlia Iaia. La presenza di Iaia trasforma di colpo l’esistenza di Emanuele…

Nel cast vi sarà anche Vanessa Redgrave, moglie di Nero. Il produttore ha spiegato a Variety che l’attrice comparirà nel film, in un cammeo nei panni dell’insegnante di pianoforte del protagonista, solo se le sarà permesso di viaggiare.

Ricordiamo che Kevin Spacey è caduto in disgrazia alla fine del 2017, quando è stato accusato di molestie da una ventina di persone ed è stato rimosso dal cast di House of Cards e dalla direzione artistica del teatro Old Vic. Nel corso degli anni sono state intentate varie cause verso di lui, diverse delle quali sono state interrotte. L’ultimo film con Kevin Spacey nel cast risale al 2018, Billionaire Boys Club.

Ogni anno, l’attore pubblica un video su Youtube alla vigilia di Natale, ecco il più recente: