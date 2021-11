LEGGI ANCHE – Stranger Things: la scena del coming out di Robin ha ispirato una fan a fare lo stesso

è da anni e anni un argomento leggendario e, naturalmente, non è chiaro se sarà questa l’ultima pellicola che Quentin Tarantino girerà prima di ritirarsi dalla regia cinematografica.

Quello che è certo è che, di tanto in tanto, l’argomento salta fuori in qualche intervista con lui o con attori a lui collegati in qualche maniera. Di recente, Maya Hawke, figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman (la protagonista dei due volumi di Kill Bill), ha rilasciato un’intervista al The Guardian durante la quale ha parlato, fra le altre cose, della possibilità d’interpretare la figlia di Beatrix Kiddo in Kill Bill 3.

Questa la sua risposta:

Ci sono sempre dei rumour in merito. Quentin ha i suoi tempi e la sua agenda. Farà quello che vuole quando diamine desidererà farlo. Ma lo conosco da sempre e se mai vorrà nuovamente lavorare con me, ovviamente amerei farlo anche io.

Maya Hawke, lo ricordiamo, è apparsa con una piccola parte nell’ultimo film di Quentin Tarantino, C’era una volta a Hollywood. Tornando all’argomento Kill Bill 3, riportiamo la dichiarazione del regista rilascia a quest’estate al podcast di Joe Rogan durante la promozione stampa della novelizzazione di C’era una volta a Hollywood.

Già il solo pensare di andare a rivedere questi personaggi venti anni dopo e il solo immaginare la sposa e sua figlia, Bebe, che dopo 20 anni di tranquillità si ritrovano con questa pace che va in frantumi, e lei e sua figlia sono costrette a mettersi in fuga e pensare che potrei ingaggiare Uma e sua figlia Maya… è già così una cosa fo**utamente eccitante. Elle Driver è ancora in circolazione, Sophie Fatale è senza un braccio, ma ancora in giro. Loro hanno tutti i quattrini di Bill. Poi, a pensarci bene, Gogo ha una sorella gemella, Shiaki, e così anche lei potrebbe fare capolino.

