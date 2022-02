Gli articoli che, da anni, vengono fatti su, inclusi quelli su BadTaste, più che nel novero degli “aggiornamento sul progetto” rientrano più nell’ambito delle chiacchiere oziose fatte dai diretti interessati, da, che via via si trovano a doverne discutere nel corso delle varie interviste che concedono.

L’ultima occasione, in ordine di tempo, è l’intervento di Uma Thurman al The Jess Cagle Show (via Variety) durante il quale la storica interprete di Beatrix Kiddo nei due Kill Bill ha spiegato che, nonostante i desideri della gente, sul terzo capitolo non ci sono aggiornamenti di alcun tipo.

Non posso davvero dirti nulla a riguardo. Mi spiego: è una cosa che è stata discussa nel corso degli anni e, molto tempo fa, pensavamo di poterlo davvero realizzare. Ora non lo vedo nell’immediato orizzonte degli eventi. Mi dispiace davvero deludere le persone perché tanta gente lo vorrebbe vedere, ma non mi pare una cosa che verrà fatta nell’immediato.

Lo scorso novembre anche un’attrice direttamente collegata a Uma Thurman ha parlato di Kill Bill 3: sua figlia Maya Hawke. La star di Stranger Things e Fear Street – Parte 1 (LEGGI LA RECENSIONE), già comparsa con una piccola parte in C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, aveva parlato della possibilità di vestire i panni della figlia di Beatrix Kiddo nella pellicola spiegando di sapere bene che il filmmaker ha i suoi tempi e aggiungendo anche:

Se mai vorrà nuovamente lavorare con me, ovviamente amerei farlo anche io.

D’altronde è stato lo stesso Tarantino a spiegare che, se mai dovesse effettivamente girare il film, vorrebbe proprio Maya Hawke come figlia del personaggio interpretato da Uma Thurman (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

