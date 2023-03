Manca più di un anno all’uscita di Kingdom of the Planet of the Apes, il nuovo film del Pianeta delle scimmie diretto da Wes Ball.

In una recente intervista con CinemaBlend, Andy Serkis – che ha interpretato Cesare negli ultimi tre film del franchise – ha definito il progetto “sconvolgente”:

Credo che Wes Ball abbia svolto un lavoro strepitoso con questo film. Da quello che ho visto e sentito, i concept sono meravigliosi. E quello che hanno scelto per la storia e dove condurrà sarà sconvolgente per le persone.

Il film è interpretato da interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher) e Peter Macon (The Orville). Kingdom of the Planet of the Apes apre un nuovo capitolo della saga de Il pianeta delle scimmie, che riprenderà molti anni dopo la conclusione del film del 2017 The War – Il pianeta delle scimmie. L’uscita è fissata al 24 maggio 2024.

