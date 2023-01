Kingdom Of The Planet Of The Apes: William H. Macy nel cast

Ancora un ingresso nel cast di Kingdom of the Planet of the Apes, prossimo film della saga de Il pianeta delle scimmie diretto da Wes Ball.

Si tratta di William H. Macy, scelto per interpretare un ruolo al momento misterioso.

La lavorazione dell’atteso kolossal, ricordiamo, è già cominciata in Australia, a Sydney, presso gli iconici studi della Fox che, per l’occasione, sono stati ribattezzati Disney Studios Australia.

Il film sarà interpretato da interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher) e Peter Macon (The Orville). Kingdom of the Planet of the Apes apre un nuovo capitolo della saga de Il pianeta delle scimmie, che riprenderà molti anni dopo la conclusione del film del 2017 The War – Il pianeta delle scimmie.

