Spider-Man: No Way Home

Nonostante, per mesi e mesi, si sia vagheggiato anche del possibile ritorno in scena die della sua Mary Jane inabbiamo poi avuto modo di constatare che, in mezzo ai tanti ritorni, lei era effettivamente assente.

In una chiacchierata fatta con il People magazine, Kirsten Dunst è stata interpellata proprio circa Spider-Man: No Way Home occasione durante la quale ha però ammesso di non averlo ancora visto, ma di avere intenzione di farlo molto presto insieme a suo figlio:

Non l’ho ancora visto, chiedo scusa! Lo so, lo so, devo farlo. So che c’è anche Tobey, è una gran sorpresa e tutti sono andati fuori di testa. Lo farò. Lo guarderò. E lo guarderò con mio figlio perché sta cominciando a interessarsi alle varie robe di Spider-Man. C’è questa versione bambina di Spider-Man che guarda, quindi penso che lo vedrò con lui.

