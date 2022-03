(Mindhunter, Matrix Resurrections) e(Pennyworth) sarebbero entrati a far parte del cast di, la nuova, misteriosissima pellicola di

Del cast fanno parte anche Rupert Grint (Harry Potter) e Nikki Amuka-Bird (Old).

Knock at the Cabin, come al solito, verrà scritto, diretto e prodotto da Shyamalan e verrà distribuito nei cinema dalla Universal a partire dal 3 febbraio del 2023. Come da prassi con le opere del regista, i dettagli della trama sono ancora sotto chiave.

Cosa ne pensate di questi nuovi ingressi nel cast del progetto di Shyamalan?

FONTE: ComicBook.com