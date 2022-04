Le riprese di, il nuovo lungometraggio di(Il sesto senso, Split, Glass, la serie TV Servant), sono partite la settimana scorsa e a informarci della cosa è stato lo stesso filmmaker.

Ed è stato sempre M Night Shyamalan ad aver condiviso, su Instagram, un post grazie al quale ha fatto un resoconto della prima settimana di riprese di Knock at the Cabin. Nel testo che accompagna la foto, il regista spiega di essere rimasto addirittura “scosso” da una ripresa che ha fatto.

È finita la prima settimana di riprese di Knock at the cabin, ci sono state delle performance davvero intricate. Un film molto dark ed emozionale. Una ripresa mi ha scosso davvero molto, tanto che mi sono dovuto allontanare per ricompormi un po’. Se tutto va come deve andare, vi sentirete così anche voi quando lo vedrete.

Knock at the Cabin, come da prassi, è scritto, diretto e prodotto da M Night Shyamalan e verrà distribuito nei cinema dalla Universal a partire dal 3 febbraio del 2023. Come da abitudine con le opere del regista, i dettagli della trama sono ancora sotto chiave, ma questa sua dichiarazione non fa altro che aumentare la curiosità intorno a questo progetto.

