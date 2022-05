Stanno andando avanti le riprese di, il nuovo lungometraggio di(Il sesto senso, Split, Glass, la serie TV Servant) e, anche se la trama resta ancora sotto chiave, l’acclamato filmmaker continua ad aggiornarci sul progetto via Twitter.

Nell’ultimo Tweet, M Night Shyamalan ha spiegato che per il suo nuovo lungometraggio in uscita il prossimo anno sta usando delle lenti degli anni novanta per conferire alla pellicola un look old school. Qua sotto potete vedere la foto diffusa dal regista, seguita dal tweet:

Ed ecco il tweet:

Using lenses from the nineties to get the old school thriller look #KnockAtTheCabin pic.twitter.com/J8ZB84fonQ — M. Night Shyamalan ⌛ (@MNightShyamalan) May 5, 2022

Knock at the Cabin, come da prassi, è scritto, diretto e prodotto da M Night Shyamalan e verrà distribuito nei cinema dalla Universal a partire dal 3 febbraio del 2023. Come da tradizione con le opere del filmmaker, i dettagli della storia sono ancora mantenuti segreti.

