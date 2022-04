Con la lavorazione della quarta stagione di Servant ormai, presumibilmente, archiviata,è pronto a gettarsi a capofitto nel suo nuovo progetto cinematografico prodotto dalla Universal,

Con un Tweet, il regista de Il sesto senso e Split ha difatti annunciato che la lavorazione del suo nuovo, misterioso lungometraggio è ufficialmente partita.

Ecco, a seguire, la foto postata da Shyamalan per celebrare l’avvio delle riprese di Knock at the Cabin:

A inizio marzo, era arrivata la notizia relativa a un paio di nuovi ingressi nel cast della pellicola: nello specifico si trattava di Jonathan Groff (Mindhunter, Matrix Resurrections) e Ben Aldridge (Pennyworth). A febbraio, era stata invece annunciata la reunion con Rupert Grint, uno dei protagonisti di Servant, la serie di M. Night Shyamalan proposta in esclusiva da Apple TV+ (ECCO LA NOSTRA SCHEDA).

Knock at the Cabin, come da prassi, è scritto, diretto e prodotto da Shyamalan e verrà distribuito nei cinema dalla Universal a partire dal 3 febbraio del 2023. Come da abitudine con le opere del regista, i dettagli della trama sono ancora sotto chiave.

Qualche mese fa, al junket virtuale di Servant, abbiamo chiesto al regista un’opinione su queste due solidissime collaborazioni professionali che sta portando avanti ormai da anni, quella cinematografica con la Universal e quella seriale con Apple. Ecco, a seguire, l’intervista:

