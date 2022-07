Knock at the Cabin: il nuovo film di M. Night Shyamalan è tratto da un romanzo, ecco la trama e i dettagli

Dopo le voci di corridoio, arriva la conferma: Knock at the Cabin, il nuovo film di M. Night Shyamalan in arrivo a febbraio 2023, è tratto da un romanzo di Paul Tremblay.

La conferma è arrivata dall’autore in persona a CNBC: la nuova pellicola del noto regista è un adattamento cinematografico di La casa alla fine del mondo (The Cabin at the End of the World), di cui a seguire vi riportiamo la trama:

Eric, Andrew e la loro adorata bambina di sette anni, Wen, stanno trascorrendo una vacanza in un cottage isolato in mezzo ai boschi del New Hampshire, sulla riva di un lago, lontano dal caos e dal chiasso della vita metropolitana, senza Internet e cellulari: un angolo di paradiso in cui regnano il silenzio e la serenità. Ma in una mattina di sole il sogno si trasforma in un incubo quando dal bosco emergono quattro sconosciuti. Leonard, un uomo gigantesco dai modi gentili e il sorriso caloroso, e i suoi tre compagni brandiscono armi inquietanti e spaventose e sono lì per portare a Eric, Andrew e Wen un messaggio ancora più inquietante e spaventoso. Mentre la famigliola si barrica in casa cercando un modo per chiedere aiuto, diventa sempre più chiaro che i quattro non se ne andranno finché non avranno ottenuto ciò per cui sono lì, una scelta impossibile, un sacrificio terribile. Nelle ore che seguono, in un crescendo di presagi apocalittici, paranoia, follia, orrore e rituali di sangue, la piccola casa alla fine del mondo diventa il cuore dell’universo, il luogo in cui si deciderà il destino di una famiglia e, forse, di tutta l’umanità.

Knock at the Cabin è scritto, diretto e prodotto da M . Night Shyamalan dal libro “La casa alla fine del mondo” di Paul Tremblay e verrà distribuito nei cinema dalla Universal Pictures a partire dall’anno prossimo, il 3 febbraio 2023.

