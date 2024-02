In un’intervista con GQ, Kurt Russell ha raccontato cosa accomuna e cosa differenzia due mostri sacri con cui ha lavorato: John Carpenter e Quentin Tarantino. Per il primo ha recitato nel biopic Elvis e poi in Fuga da New York, La cosa, Grosso guaio a Chinatown e infine in Fuga da Los Angeles. Con il secondo, in Grindhouse – A prova di morte e in The Hateful Eight.

Ecco le sue parole

Uno dei motivi per cui Quentin ha iniziato a fare film è John Carpenter. Me lo ha detto il diretto interessato. John è più riservato nel suo umorismo e nel suo stile. Quentin è davvero molto estroverso. Ma ci sono anche molte somiglianze su ciò che li spinge a fare un film. Non sono come quei registi che cercano una visione. Loro ce l’hanno in testa ed è solo questione di avere la libertà di dire “mi piace, mi piace, mi piace, non mi piace, non mi piace“, insomma, per loro è facile.

Potete vedere l’intervista completa qui sotto:

Ricordiamo che Tarantino è al momento al lavoro su un nuovo film, dal titolo The Movie Critic, e qualche tempo fa proprio Russell aveva commentato le voci su un suo possibile coinvolgimento: in quest’articolo le sue parole.

