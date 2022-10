Kyle MacLachlan riflette sul suo rapporto lavorativo con David Lynch, a partire da un aneddoto sul provino per Dune

Il primo adattamento per il grande schermo di Dune (LEGGI IL NOSTRO SPECIALE), uscito nel 1984, segna la prima collaborazione tra David Lynch e Kyle MacLachlan, destinata poi a proseguire nel futuro con esiti notevoli (Velluto Blu e Twin Peaks).

In un’intervista con AV Club, l’attore ha raccontato un aneddoto sul suo provino per il film, che rivela l’importanza dell’incontro col regista per la sua formazione:

Ricordo quando feci il primo provino per Dune, ero molto giovane, avevo 22 o 23 anni, e non avevo mai lavorato davanti alla macchina da presa. C’era una scena particolare in cui dovevo rivolgermi ai Fremen, ed è nel film, in cui li esorto insieme ai combattenti e dovevo parlare direttamente alla macchina da presa per questo particolare provino, che è una cosa insolita da fare come attore e piuttosto impegnativa. Comunque, ho iniziato e credo di aver fallito un paio di volte, mi sentivo un po’ frustrato. Ricordo che David è venuto da me e gli ho detto: “David, non so se posso farcela. Non ne sono sicuro“. Non mi chiamava ancora “Kale”, ma mi disse: “Kyle, so che puoi farcela. Ce la puoi fare. Rilassati, respira. Prenditi il tuo tempo“. E mi disse tutte le cose giuste che mi tranquillizzarono. Ha capito subito di cosa avevo bisogno come attore. Sono tornato indietro e, come nel film, l’ho fatto perfettamente, e da lì siamo andati avanti. Non so se abbia basato la sua decisione di usarmi su quel momento o meno. Ma di certo ho sentito che aveva capito cosa stavo facendo come attore in quel momento. E quando lavoriamo insieme abbiamo un’adorabile stenografia.