Chi ha vistosa che il film, pur essendo autoconclusivo, lascia la porta decisamente aperta a un sequel, e oggi la Disney ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su una nuova pellicola che dia seguito a questo prequel incentrato sulle origini della celebre villain de

A dare la conferma The Hollywood Reporter, secondo cui lo sceneggiatore Tony McNamara e il regista Craig Gillespie si occuperanno nuovamente di questo film, ed Emma Stone tornerà nei panni di Crudelia de Vil.

“Siamo molto soddisfatti del successo di Crudelia al box-office, così come della sua performance su Disney+ con Accesso VIP,” a dichiarato un portavoce della Disney al magazine. “Il film è stato accolto incredibilmente bene dal pubblico di tutto il mondo, con un’accoglienza positiva al 97% su RottenTomatoes e un punteggio A su CinemaScore nel weekend d’apertura, ed è uno dei nostri live-action più apprezzati in assoluto. Ci aspettiamo una corsa decisamente lunga, il pubblico continuerà a godersi questo fantastico film.”

Dopo Godzilla vs. Kong, Crudelia è il secondo film uscito durante la pandemia che avrà un seguito. Finora, la pellicola ha raccolto 48.5 milioni di dollari al box-office globale, e gli analisti affermano che negli USA ne abbia incassati una ventina tramite Accesso VIP su Disney+. Il budget dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni di dollari, quindi la strada per essere un vero successo al botteghino è ancora lunga.

Qualche tempo fa Gillespie aveva parlato di un possible sequel sulle pagine di Collider:

È come se l’avessimo appena incontrata. Ora vorrei vedere Crudelia nella sua versione completa, in piena regola, caricata a palla. È riuscita a circondarsi delle persone di cui aveva bisogno e ora può espandere il suo brand. Vorrei vedere dove la porta tutto questo, e come questo suo potere può arrivare quasi a distruggerla dall’interno, se non fa attenzione, con questa gang. La Disney ci ha dato un grande sostegno, ci hanno permesso di fare ciò che volevamo senza temere ripercussioni. Continuavamo a spingerci oltre, e a chiederci: “Non so se la Disney sarà d’accordo”, e invece ogni volta che ci sentivamo ci dicevano che era tutto okay.