La, o Casa dei Fantasmi, è una delle più note attrazioni di: è stata inaugurata nel parco di Anaheim il 9 agosto del 1969 ed è presente, con modifiche pensate per andare incontro alle diverse sensibilità e gusti dei vari pubblici di riferimento, in tutti i parchi a tema della major. Possiamo trovarla a Walt Disney World in Florida, a Tokyo Disneyland, a Disneyland Paris e a Hong Kong Disneyland: in questi due parchi è nota, rispettivamente, col nome di Phantom Manor e Mystic Manor.

Se avete già visto la serie esclusiva Disney+ The Imagineering Story, dedicata proprio al concepimento dei parchi Disney e delle varie ride, sapete bene che della Haunted Mansion si parla a dovere e vengono anche spiegati i motivi delle varie modifiche fatte a Parigi o in Cina. E parlando di modifiche, un articolo del LA Times focalizzato sulla riapertura completa del parco californiano prevista per il prossimo 30 aprile, segnala che, almeno per il momento, la compagnia, pur avendone discusso, non ha intenzione di modificare uno dei passaggi più discussi dalla community di fan americana, un segmento presente proprio all’interno della Haunted Mansion: quello in cui, nella “stanza allungabile” che porta i visitatori verso i carrelli dell’attrazione, viene mostrata la scena di un suicidio per impiccagione.

Eccola qua sotto:

Nell’articolo citato viene spiegato che la Disney ha, chiaramente, preso nota e discusso delle varie critiche che, nel corso del tempo, sono state fatte a quello specifico segmento della narrazione interna alla ride, ma che per il momento resterà immutata.

Quello delle modifiche alle attrazioni dei parchi Disney è un tema sempre molto attuale. Ricordiamo che, di recente, una delle più iconiche attrazioni di Disneyland, Splash Mountain, è stata interamente ripensata ispirandosi al classico d’animazione del 2009 La principessa e il ranocchio.

La Disney ha deciso deciso di accogliere le proteste dei fan che, negli ultimi mesi, si erano fatti sentire sui social contro l’attrazione, rea di essere ispirata al film del 1946 I racconti dello zio Tom di cui si era parlato nuovamente qualche tempo fa, quando è rimasto escluso dal catalogo di Disney+. La pellicola a tecnica mista, criticata per la sua rappresentazione degli afroamericani post-Guerra Civile, vinse il premio Oscar per la miglior canzone originale “Zip-a-Dee-Doo-Dah” e non è poi mai stata distribuita in home video negli Stati Uniti.

Restando in tema haunted Mansion, a seguire potete trovare un video, diffuso dalla pagina Facebook di Disneyland Paris, della Phantom Manor ospitata nell’area tematica Frontierland. Anche se l’ispirazione della ride resta, chiaramente, la medesima di quelle presenti nei parchi statunitensi, i Disney Imagineering hanno scelto di ampliare la mitologia e la storia della stessa collegandola, in maniera diretta, a quella del Big Thunder Mountain, l’ottovolante mine train che si affaccia sul lago antistante al lugubre maniero.

