Penso che Wes Craven amasse Scream. Credo che si sia davvero divertito. Non c’era alcuna forma di pressione su quel film, non doveva essere qualcosa di speciale. Poi è finito per diventare qualcosa di realmente iconico, ma, al momento, non c’era alcuna pressione. Cosa che poi coi tre seguiti, anzi ormai quattro, c’è stata durante la produzione. Voglio dire, è passato da questa situazione di spensieratezza a una di infelicità. Non penso sia un segreto. Si sentiva davvero infelice arrivato al quarto film per tutta la pressione avvertita dal dover fare qualcosa d’iconico.