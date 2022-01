LEGGI ANCHE – House of Gucci, Lady Gaga diventa Patrizia Reggiani in un estratto dagli extra home video

in un cinecomic dei Marvel Studios? I fan dell’artista si sono scatenati su Twitter chiedendo di poterla vedere in un cinecomic Marvel.

Il tutto è partito da un rumour privo di fondamento approdato sul social. Ciò è bastato per alimentare la fantasia degli utenti nel voler vedere la pop star e attrice nell’Universo Cinematografico Marvel.

Ecco alcuni tweet sull’argomento raccolti da ScreenRant.com:

🚨🚨 Rumor! Lady Gaga está em negociações com a Marvel Studios. No entanto, não especificaram nenhum papel. pic.twitter.com/NU4tNdWAju — PAN (@forumpandlr) January 13, 2022

lady gaga x marvel pic.twitter.com/wXVaxd4qxQ — Dexter (@dexjennings98) January 13, 2022

Marvel Studios Rumors buzzing again about @ladygaga – if this happened I would just cry happy tears and loose my mind…. hey even Stan Lee said so ❤️❤️❤️ https://t.co/pqmAGkZXI1 — Baby Bel Bel (@baby_bel_bel) January 13, 2022

LADY GAGA IN MARVEL STUDIOS pic.twitter.com/VFdp5ppdZr — Jordan (@xmengaga) January 13, 2022

Ricordiamo che recentemente Lady Gaga apparsa al fianco di Adam Driver in House of Gucci di Ridley Scott:

House of Gucci ha avuto un budget di circa 75 milioni di dollari e un incasso di poco inferiore ai 130 milioni worldwide.

Quando sarà possibile vedere House of Gucci in streaming?

In virtù di una strategia distributiva non uniforme e, soprattutto, affidata a diversi partner internazionali, in Italia la pellicola è ad esempio uscita con Eagle, non c’è ancora una data precisa per il nostro mercato. In nostro – relativo – soccorso arriva però Variety che segnala i dettagli sul debutto Digital americano del film con Adam Driver e Lady Gaga. Nel mercato nordamericano, House of Gucci sarà fruibile in Pvod Digital a partire dal primo febbraio, mentre dal 22 febbraio sarà acquistabile anche su supporto fisico. L’edizione in Blu-ray e DVD conterrà anche i seguenti extra: “The Rise of the House of Gucci” che racconterà come ha preso forma la visione del regista relativa al film, “The Lady of the House” che ci porterà nel dietro le quinte della trasformazione di Lady Gaga in Patrizia Reggiani e “Styling House of Gucci” featurette dedicata alla creazione del guardaroba della famiglia Gucci. Attualmente, né la versione italiana di Amazon né quella di Apple TV, forniscono indicazioni relative all’uscita italiana della pellicola in streaming Pvod. Ve le comunicheremo appena possibile.

