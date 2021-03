Negli Stati Uniti dal 18 maggio sarà disponibile in versione 4K UHD, noto film del 1993 diretto da John McTiernan conr.

Qua sotto trovate i dettagli tecnici con i vari contenuti dell’edizione americana:

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film:

Si tratta della storia di Danny Madigan che, grazie a un biglietto magico appartenuto a Houdini, viene catapultato nel più fantastico dei mondi: quello del suo eroe preferito, Jack Slater, protagonista di una serie di emozionanti film d’azione. Così Danny si trova improvvisamente immerso in un universo di cartapesta e di celluloide dove ogni evento segue scrupolosamente il testo di un logoro copione, con la fortuna che sorride anche ai poveri e la giustizia che punisce sempre i cattivi. La presenza di Danny costringerà però i personaggi cinematografici a diventare figure reali e a vivere per qualche tempo nel mondo “vero”, quello in cui la sorte favorisce di preferenza chi è già ricco e la giustizia premia non di rado chi è colpevole.