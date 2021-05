A differenza delle altre distribuzioni la Eagle Pictures si presenta da un set cinematografico. È Torino dove si sta girando il sequel della loro teen comedy romantica, un film che, Director Theatrical Distibution and Productions, definisce “suo malgrado diventato il simbolo della resilienza cinematografica”. Da lì viene lanciato il rullo di trailer preparato per le Giornate professionali , contenente non tutti ma solo alcuni dei film che Eagle Pictures porterà in sala (incluse pellicole Paramount e MGM). Ovviamente a partire da

A Quiet Place 2 (27 maggio)

di John Krasinski

con Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe

In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

Top Gun: Maverick

di Joseph Kosinski

con Tom Cruise, Miles Teller, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm

Ambientato 34 anni dopo i fatti del primo film, la pellicola vede il leggendario ufficiale della Us Navy Pete “Maverick” Mitchell, nel frattempo promosso al grado di capitano di vascello, nuovo istruttore di volo della scuola di piloti “Top Gun”, fare da mentore e guida a Bradley, figlio dello scomparso compagno di volo Goose, che cerca di diventare un aviatore come il padre

Quello che non so di te

di Brian Baugh

con Katherine McNamara, Tom Everett Scott, Vanessa Redgrave

Finley, un’aspirante violinista, incontra Beckett, una famosa e giovane star del cinema, mentre è in viaggio per un semestre di studi all’estero in un piccolo villaggio sulla costa irlandese. Una storia d’amore inattesa parte quando il rubacuori Beckett porta la più inibita Finley in un risveglio avventuroso e lei lo convince a prendere nelle sue mani le redini del proprio futuro. Almeno fino a che la pressione del suo status di stella del cinema non si mette in mezzo.

Candyman

di Nia DaCosta

con Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett

Sequel spirituale di Candyman – Terrore dietro lo specchio, scritto con Jordan Peele nella Chicago gentrificata, là dove la leggenda è iniziata.

La famiglia Addams 2

di Greg Tiernan, Laura Brousseau e Kevin Pavlovic

Dopo il primo film animato che ha riportato in auge la classica famiglia già stata al centro di una saga cinematografica, dopo la nota serie televisiva, adesso gli Addams verranno presi in nuove avventure stralunate e si troveranno coinvolti corse e rincorse con personaggi insospettabili e nuovi, per fare da sequel al film del 2019.

Respect

di Liesl Tommy

con Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Audra McDonald

Il film racconta la straordinaria storia di una delle voci più incredibili di tutti i tempi: Aretha Franklin. La storia parte dalla sua infanzia – quando cantava nel coro della chiesa di suo padre – fino alla celebrità internazionale, non tralasciando le difficoltà e le avversità personali.

Ancora più bello (settembre)

di Claudio Norza

con Ludovica Francesconi e Giancarlo Commare