Come sappiamosarà presto impegnato nella realizzazione di una nuova trilogia di. E per l’occasione la star di Halloweenvorrebbe proporsi per uno specifico ruolo nei nuovi film.

Parlando con Entertainment Weekly l’attrice ha rivelato che non gli dispiacerebbe prestare la propria voce per il Diavolo:

Sono una persona coraggiosa, ma le cose spaventose mi spaventano. Quando avevo 15 anni i miei genitori fecero una proiezione de L’Esorcista e i miei amici il giorno dopo mi presero in giro perché ero uscita fuori di testa. Detesto aver paura dei film horror. Forse dovrei dare la voce al Diavolo, come fece Mercedes McCambridge. Se David mi desse la possibilità di avere una parte nel progetto come voce del Diavolo sarebbe come chiudere il cerchio per me. Farebbe impazzire la gente.

Qualche tempo fa, parlando del film, il regista ha spiegato:

L’esorcista è già scritto. Era uno dei miei progetti pandemici. E non è sbagliato dire che si tratterà di un sequel del film originale. Mi piacciono tutti i film della saga. E non mi limito a dire che mi piacciono, penso proprio che possano tranquillamente tutti ricadere nella mitologia di quello che sto facendo. Non sto dicendo “Fate finta che L’esorcista 2 non esista”. Va benissimo, possono esistere tranquillamente tutti e, difatti, a me piacciono tutti. È un’altra epopea a cui è bello poter lavorare e speriamo di partire nel prossimo futuro. Con questo si è trattato di fare un sacco di ricerche e non tanto di buttarsi giù a scrivere in maniera impulsiva. Ho parlato con un sacco di gente. Letto molti libri e fatto una caterva d’interviste. Nell’originale c’era una drammatica autenticità. Più di quella che mi aspettavo mettendomi al lavoro.

Il film originale uscì nel 1973: diretto da William Friedkin venne accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, incassando ben 441 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo 10 nomination agli Oscar – il primo horror a essere nominato come miglior film. La trama seguiva una madre (Burstyn) che ingaggiava due sacerdoti Cattolici per eseguire un esorcismo su sua figlia, una dodicenne posseduta (Linda Blair). La saga proseguì con due sequel trascurabili. Recentemente è stato realizzato un reboot televisivo.

Nel cast del nuovo film ci sarà anche Leslie Odom Jr (Hamilton, Una notte a Miami), il cui personaggio cercherà di rintracciare quello di Ellen Burstyn dopo che suo figlio viene posseduto.

FONTE: EW