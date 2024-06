I franchise de L’esorcista è stato affidato dalla Universal e dalla Blumhouse alle sapienti mani di Mike Flanagan (The haunting of Hill House, Midnite Mass, Il gioco di Gerald, Doctor Sleep) come vi abbiamo spiegato qualche giorno fa in questo articolo.

L’annuncio è arrivato proprio mentre Mike Flanagan si trovava all’ATX TV Festival dove ha potuto parlare, senza entrare nei dettagli, proprio di ciò che intende fare con L’esorcista spiegando che, contrariamente ad esempio a quanto visto nell’acclamata serie Midnite Mass, nonostante il tema della pellicola, non ci saranno sermoni o lunghi monologhi sulla religione.

Il filmmaker ha difatti detto che:

Parte di quello che ho detto a Blumhouse e Universal quando ne stavamo discutendo è che non penso che questo sia un progetto da monologo. Il rituale stesso è una sorta di monologo, ma l’abbiamo già visto. Abbiamo visto qualcuno gridare preghiere a qualcun altro. Era spaventoso 50 anni fa, non credo che funzioni qui. Pensiamo solo che sia da cinema e il pubblico più giovane è quello che fa vivere il genere horror. Questo è un dato di fatto. Molti degli spettatori che verranno a vedere questo lungometraggio probabilmente non hanno visto l’originale e non saranno impressionati da alcun riferimento a quella pellicola.

Poi aggiunge:

Questo non è davvero il progetto in cui vuoi fare lunghi monologhi sulla religione. E ho detto “Sono completamente d’accordo con voi, e se vi fa sentire meglio sappiate che ho già fatto una cosa del genere. Mi sono già “sfogato” in tal senso”. Questo film dovrebbe essere davvero spaventoso”. Ciò significa che con il lavoro sui personaggi, spetta comunque a me renderli reali e emotivamente rilevanti. Ma questo non è il progetto in cui dovremmo avere a che fare con monologhi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

