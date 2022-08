Lightyear: la vera storia di Buzz è arrivato in streaming su Disney Plus

Il nuovo lungometraggio della Piar, Lightyear: la vera storia di Buzz, è disponibile da oggi 3 agosto in streaming su Disney Plus (in Italia sarà possibile premere Play sul film a partire dalle ore 9 di mattina, ndr.), anche nella versione IMAX Enhanced.

La pellicola è arrivata in sala il 15 giugno in Italia e il 17 giugno negli Stati Uniti e, facendo una rapida botta di conti, possiamo constatare che anche questo film ha rispettato la finestra dei 45 giorni fra le due modalità distributive, cinema e streaming su Disney Plus.

Lightyear: la vera storia di Buzz è stata la prima pellicola della Pixar ad arrivare in anteprima esclusiva al cinema dai tempi di Onward. Le precedenti, Soul, Luca e Red, avevano debuttato direttamente sulla piattaforma della Casa di Topolino creando, a quanto pare, non pochi dissapori fra la Pixar e la Casa madre nel dietro le quinte. Lightyear, tuttavia, è stato un cocente insuccesso al botteghino: negli Stati Uniti ha incassato solo 115 milioni di dollari, mentre in tutto il mondo ha raccolto 222 milioni di dollari (fonte: box office mojo). È il peggiore incasso di sempre per un film Pixar (esclusi quelli che hanno subito l’impatto del lockdown).

LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ: LA TRAMA

Lightyear è un lungometraggio originale creato da Disney e Pixar. Questa avventura sci-fi ci porta alle origini di Buzz Lightyear, l’eroe al quale l’omonimo giocattolo era ispirato, per farci conoscere il leggendario Space Ranger che ha conquistato intere generazioni di ammiratori. La regia di Lightyear è affidata a Angus MacLane, regista e storico animatore Pixar, vincitore di due Annie Awards, già co-regista di Alla ricerca di Dory (2016). Cura la produzione Galyn Susman, già produttrice di Toy Story: Tutto un altro mondo.

