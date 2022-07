Nel voice cast originale di Lightyear – la vera storia di Buzz (LEGGI LA RECENSIONE), la versione umana del celeberrimo giocattolo non è doppiata da Tim Allen, storica voce dello space ranger, bensì da Chris “Captain America” Ranger.

I motivi dell’assenza di Tim Allen sono stati già spiegati, qualche settimana fa, dal produttore del film Pixar che aveva avuto modo di spiegare che:

Tim è la personificazione del giocattolo di Buzz, ma questo non è quel mondo, perciò non avrebbe avuto senso. Avrebbe generato più confusione per il pubblico e non lo avrebbe aiutato a capire la storia che stiamo cercando di raccontare.

In una recente intervista in cui gli è stato chiesto della sua assenza da Lightyear, Tim Allen ha così risposto:

La risposta breve è che sono rimasto al di fuori di questa cosa perché non avevo letteralmente niente a che vedere con questo film. Ne parlammo anni fa, scappò fuori in una discussione. Dissi che sarebbe stato un film divertente e ne parlammo un po’. Però tutto il team che ha lavorato ai primi quattro film… questa pellicola è stata realizzata da una squadra completamente nuova che non aveva davvero nulla a che fare coi primi film e all’inizio pareva che dovesse essere addirittura live action.

Poi aggiunge:

Tom Hanks è la voce di Woody e per me non può esserci un Buzz senza Woody […] Questo pare avere una bella storia , solo che non sembra avere alcuna connessione con Toy Story.

