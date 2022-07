Lightyear: la vera storia di Buzz in streaming su Disney Plus dal 3 agosto

È ufficiale: Lightyear: la vera storia di Buzz sarà disponibile in streaming su Disney Plus a partire dal 3 agosto.

Il film Pixar è arrivato al cinema il 15 giugno in Italia e il 17 giugno negli Stati Uniti. Ciò significa che, ancora una volta, la Disney ha mantenuto una finestra di un mese e mezzo tra il lancio in sala e quello in streaming sulla propria piattaforma (per la precisione, 49 giorni in Italia e 47 negli USA).

Su Disney+ il film sarà disponibile anche nella versione IMAX Enhanced:

Ricordiamo che Lightytear – la vera storia di Buzz, diretto da Angus MacLane, è il primo film dei Pixar Animation Studios a uscire al cinema dall’inizio della pandemia (quando, a causa dei lockdown, Onward – Oltre la magia vide la propria corsa al botteghino frenata bruscamente). Luca, Soul e Red sono tutti usciti direttamente su Disney+. Lightyear, tuttavia, si è dimostrato un insuccesso al box-office: negli Stati Uniti ha incassato solo 115 milioni di dollari, mentre in tutto il mondo ha incassato 213 milioni di dollari. È il peggiore incasso di sempre per un film Pixar (esclusi quelli che hanno subito l’impatto del lockdown).

LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ: LA TRAMA

Lightyear è un lungometraggio originale creato da Disney e Pixar. Questa avventura sci-fi ci porta alle origini di Buzz Lightyear, l’eroe al quale l’omonimo giocattolo era ispirato, per farci conoscere il leggendario Space Ranger che ha conquistato intere generazioni di ammiratori. La regia di Lightyear è affidata a Angus MacLane, regista e storico animatore Pixar, vincitore di due Annie Awards, già co-regista di Alla ricerca di Dory (2016). Cura la produzione Galyn Susman, già produttrice di Toy Story: Tutto un altro mondo.

