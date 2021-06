La Paramount ha fissato al 31 marzo del 2023 (via Deadline ) la data di uscita dello spin-off discritto e diretto da Jeff Nichols sulla base di un’idea di John Krasinski, l’attore, regista e sceneggiatore ideatore del fortunato franchise.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli di questo progetto che, chiaramente, andrà ad ampliare l’universo del mondo cinematografico di A Quiet Place. Lo spin-off rientra nel novero dell’accordo di prelazione che John Krasinski ha siglato con la Paramount qualche settimana fa (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

A Quiet Place 2, che ha esordito nei cinema americani con un box-office in stile pre-pandemia, sarà nei cinema italiani a partire dal 24 giugno.

Ecco la sinossi ufficiale di A Quiet Place 2:

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.