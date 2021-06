Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ieri è arrivata sula seconda puntata di, l’acclamata serie TV dei Marvel Studios che arriva dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.

Se avete già visto l’episodio, sapete già che in un passaggio molto significativo Loki (Tom Hiddleston) e l’agente della Time Variance Authority Mobius (Owen Wilson) capiscono come la Variante che stanno cercando riesca a intrufolarsi con arguzia e senza creare alterazioni visibili nella Sacra Linea Temporale andando a operare in momenti della storia particolarmente tragici, delle catastrofi naturali che avverrebbero comunque a prescindere da eventuali interferenze esterne.

LEGGI ANCHE – Loki, la recensione del secondo episodio

Su Twitter c’è chi ha notato che attraverso i monitor della TVA possiamo notare alcuni riferimenti diretti a località decisamente molto conosciute nell’Universo Cinematografico della Marvel. Il 23 aprile del 2301 “accadrà” qualcosa a Vormir, il pianeta del ben noto sacrificio di Black Widow avvenuto qualche secolo prima rispetto alla data indicata, poi abbiamo il 13 agosto del 1984 a Sakaar, pianeta menzionato in Guardiani della Galassia e visto in Thor: Ragnarok, il 13 ottobre del 1982 su Titano, poi c’è Xandar col 24 settembre del 1001 ed Ego il 27 dicembre del 1382.

Ecco, a seguire, tutti gli screen:

#Loki Spoilers

.

.

.

.

.

.

All the places where Sylvie bombed the Sacred Timeline pic.twitter.com/xWQGZnLXz4 — red ♨️ × 🏳️‍🌈 | BOTW2 HYPE (@lafpxl) June 16, 2021

Se volete saperne di più sul reveal della Variante avvenuto nella seconda puntata della serie TV Marvel Studios vi invitiamo a leggere questo nostro speciale.

La serie è ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, e segue un nuovo Loki, quello che era sfuggito agli Avengers portando con sé il Tesseract. Loki tuttavia è presto catturato dagli agenti della Time Variance Authority, un’agenzia che si occupa di sorvegliare il flusso corretto della linea temporale. Loki è accusato di aver violato la “linea temporale sacra”, ma finirà in qualche modo per collaborare con l’organizzazione in una missione.

La serie è stata creata da Michael Waldron (produttore di Rick and Morty ma anche co-sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e tutti gli episodi sono stati diretti da Kate Herron. Nel cast della serie figurano anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richrd E. Grant e Sasha Lane.

Potete trovare tutto quello che c’è da sapere su Loki tramite la nostra scheda della serie TV.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo che ogni giovedì, a partire dalle ore 17, parleremo della nuova puntata di Loki in una live ricca di spoiler e congetture varie ed eventuali ospitata sul nostro canale Twitch!