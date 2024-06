Da metà luglio, sarà nelle sale americane Longlegs, horror con Nicolas Cage nei panni di un satanico serial killer (GUARDA IL TRAILER). In un’intervista con EW, l’attore ha anticipato che la pellicola:

È l’equivalente di un’etichetta di avvertimento su un barattolo di nitroglicerina. Il mostro è una sostanza altamente pericolosa. Il modo in cui viene spostato, svelato, distribuito deve essere trattato con molta attenzione. Dimenticate il cinema che salta in aria; potrebbe saltare in aria l’intera città, anzi il Paese, forse addirittura il mondo. Il mio personaggio cambierà la vostra realtà. Le porte della vostra percezione si apriranno e la vostra vita non sarà più la stessa.

L’attore racconta poi come nella sua performance abbia preso ispirazione dalla madre, che ha lottato con la schizofrenia e una grave depressione per tutta la sua infanzia. Ecco le sue parole

Mi sono chiesto: cos’è che ha fatto impazzire mia madre? È stato un tipo di performance profondamente personale per me, perché sono cresciuto cercando di affrontare quello che lei stava passando. Lei parlava con termini che erano una specie di poesia. Non sapevo come altro descriverlo. Ho cercato di mettere questo aspetto nel personaggio di Longlegs, perché è davvero un’entità tragica. È in balia di queste voci che gli parlano e gli fanno fare queste cose.

Longlegs, la sinossi

L’agente dell’FBI Lee Harker (Monroe) è una talentuosa nuova recluta a cui viene assegnato il caso irrisolto di un inafferrabile serial killer (Cage). Mentre il caso prende pieghe complesse portando alla luce prove dell’occulto, Harker scopre un legame personale con lo spietato assassino e dovrà fare una corsa contro il tempo per fermarlo prima che uccida un’altra famiglia innocente.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 12 luglio.

FONTE: EW

