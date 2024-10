10 film da vedere in preparazione a Longlegs

Pubblicazione: 26 ottobre alle 09:28

In ambito horror si parla moltissimo, e a ragione, di The Substance, la cui imminente uscita porterà anche in Italia uno dei migliori film di paura (e non solo) dell’anno. Ma c’è un altro film che uscirà quasi in contemporanea, appena un giorno dopo, e che rischia di venire schiacciato sotto il peso di Coralie Fargeat. Sarebbe un peccato, perché parliamo di uno dei thriller/horror più interessanti (e folli) degli ultimi anni, e non solo perché contiene un Nicolas Cage in stato di grazia: Longlegs.

Il silenzio degli innocenti

Già clamoroso caso al box office americano, e oltre i 100 milioni di spettatori nel mondo, il film di Oz Perkins è una di quelle opere che è bello scoprire in diretta, sapendone il meno possibile. A meno che non viviate sotto una campana di vetro, però, qualcosa qui e là già lo saprete: restando più sul vago possibile, è un thriller a tinte soprannaturali che scivolano rapidamente nell’horror puro, e… e abbiamo già detto troppo. Eccovi 10 film da guardare in preparazione a Longlegs: se volete arrivarci vergini, invece, salvatevi questo link e leggetelo come “consigli post-visione”.

C’è un serial killer sadico e geniale che non ha alcuna influenza apparente sui casi di omicidio che vengono investigati, e c’è una detective più brillante della media. Quando vedrete Longlegs capirete perché un paio di queste descrizioni sono eufemistiche, ma l’impronta del film di Demme rimane.

Consigliato se avete apprezzato la prestazione della protagonista di Longlegs, Maika Monroe, protagonista anche del film di David Robert Mitchell, ma consigliato anche in quanto grandissimo horror, per quanto con temi e atmosfere diversissime da quelle del film di Oz Perkins.

La bambola assassina

Questa la capirete meglio dopo aver visto Longlegs, ma sappiate che nell’armamentario del film ci sono anche delle bambole inquietanti. Ovviamente Chucky non è solo spaventoso ma anche un sadico omicida: questo è il primo film di un franchise che, pur avendo superato da un pezzo i dieci capitoli, continua a sfornare materiale interessante – prendetela come un’occasione per recuperarli tutti.

Mandy

Nicolas Cage tutto matto, filtri colorati psichedelici, musica assordante e Satana: Mandy è il più classico degli assalti sensoriali. Volevamo consigliarvi un singolo film con Cage per non intasare la classifica: questo è il più adatto, nonché uno dei ruoli più fuori di zucca degli ultimi anni di carriera del signor Coppola. Ne avevamo parlato qui.

Se7en

Il film di David Fincher non scivola mai nel paranormale, ma flirta con la religiosità e si inventa un serial killer quasi messianico. Consigliarvelo ci permette anche di dirvi che in Longlegs la parte di detection conta quanto quella puramente horror: è anche un thriller, insomma, e non dimenticatevelo.

Sono la bella creatura che vive in questa casa

In questo caso volevamo consigliarvi un altro film di Oz Perkins, e sebbene il suo migliore sia probabilmente Gretel & Hansel, questo è una piccola gemma che forse è stata un po’ sottovalutata all’uscita: gotico fino al midollo, è anche un twist interessante ma comunque classicheggiante sul tema delle case infestate.

Sympathy for the Devil

Avevamo promesso un solo Nicolas Cage, e invece eccoci qui, a consigliarvi un piccolissimo film che ha girato l’anno scorso e nel quale interpreta Satana, o comunque qualcosa che ci assomiglia molto – non diremo di più perché, se la sua natura ambigua è rivelata fin dall’inizio, tutto il resto è una piacevole (per quanto sanguinolenta) scoperta.

The Blair Witch Project

La promozione di Longlegs è stata ispirata dalle tecniche di guerrilla marketing impiegate da Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez con i risultati che ben conoscete. Non che i due film abbiano poi molte affinità oltre a questa, ma ogni scusa è buona per consigliarvi di recuperare questo capolavoro.

The Empty Man

Passato purtroppo un po’ inosservato in Italia e arrivato direttamente su Disney+, il film di David Prior è, come Longlegs, un thriller/horror che inizia con un’indagine e finisce in territori inaspettati e inquietanti. Non fatevi spaventare dalla sua lunghezza: è un raro caso di film che se la guadagna e non annoia mai.

Zodiac

Un altro Fincher, un altro film su un serial killer, che è stato peraltro esplicitamente citato nella campagna promozionale di Longlegs. Ovviamente anche qui non c’è nulla di soprannaturale, ma le atmosfere thriller del film di Oz Perkins sono talmente fincheriane che non potevamo non citare anche questo, che secondo chi scrive è suo miglior film in assoluto. Magari ne riparleremo…